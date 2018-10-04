Порошенко: язык — это сама суть нашей идентичности

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Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter заявил, что украинский язык является сутью идентичности жителей страны.
Порошенко: язык — это сама суть нашей идентичности
  • Reuters

«Изучение государственного языка — это наш приоритет. Мы усиливаем и распространяем его применение во всех сферах публичной жизни. Ведь язык — это сама суть нашей идентичности», — написал он.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Документ, в частности, регулирует применение языка во всех сферах общественной жизни, но не распространяется на личное общение.

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