Порошенко назвал сакральным для украинцев лозунг «Слава Украине!»

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал принятие Верховной радой закона, который устанавливает лозунг украинских националистов «Слава Украине!» как официальное воинское приветствие.

«Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова «Слава Украине! Героям слава!» отныне официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые приняли историческое решение, поддержав мой законопроект. Поздравляю украинских военных. Слава Украине!» — написал Порошенко в Twitter.

Ранее Рада утвердила лозунг «Слава Украине!» в качестве воинского приветствия.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Nation News оценил поручение Порошенко законодательно закрепить воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!».