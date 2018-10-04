Рада утвердила лозунг «Слава Украине!» в качестве воинского приветствия
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «112 Украина», закон поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Кроме того, в уставе внутренней службы ВС Украины упорядочили ритуал поднятия государственного флага Украины. Закон предусматривает, что при вручении знамени личный состав поздравляют словами «Слава Украине!», а военнослужащие отвечают «Героям слава!».
Ранее сообщалось, что лозунг украинских националистов «Слава Украине!» планируют утвердить как официальное приветствие для полицейских.