Рада утвердила лозунг «Слава Украине!» в качестве воинского приветствия

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Верховная рада Украины приняла закон, устанавливающий лозунг украинских националистов «Слава Украине!» как официальное воинское приветствие.
Рада утвердила лозунг «Слава Украине!» в качестве воинского приветствия
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «112 Украина», закон поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, в уставе внутренней службы ВС Украины упорядочили ритуал поднятия государственного флага Украины. Закон предусматривает, что при вручении знамени личный состав поздравляют словами «Слава Украине!», а военнослужащие отвечают «Героям слава!».

Ранее сообщалось, что лозунг украинских националистов «Слава Украине!» планируют утвердить как официальное приветствие для полицейских.

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