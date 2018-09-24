Эксперт рассказал о последствиях предоставления автокефалии Украине

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT рассказал о последствиях предоставления автокефалии Украине.

По его словам, это может привести к религиозной войне из-за последующего массового изъятия храмов.

«Действия Порошенко и (константинопольского патриарха. — RT) Варфоломея чреваты религиозной войной на Украине. Фактически попытка изъятия монастырей и храмов в массовом порядке приведёт к массовым столкновениям верующих православных и якобы создающих поместную церковь. И кстати, большое количество храмов на Украине входят не в церковную, а в государственную собственность, то есть передать их от одной конфессии другой даже юридически не составит большого труда», — заключил Ищенко.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви.