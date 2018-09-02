Генпрокурор Украины заявил, что уголовное дело против Захарченко будет закрыто
- РИА Новости
«Будет принято процессуальное решение в уголовном деле, я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание нашло преступника», — уточнил он.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в кафе Донецка.
Позднее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство главы ДНР.
Представитель Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов рассказал, где находятся причастные к убийству главы республики.
В воскресенье, 2 сентября, в Донецке проходит церемония прощания с Захарченко.