Генпрокурор Украины заявил, что уголовное дело против Захарченко будет закрыто

Короткая ссылка
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире ТСН заявил, что уголовное дело, возбуждённое в отношении главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко, будет закрыто.
Генпрокурор Украины заявил, что уголовное дело против Захарченко будет закрыто
  • РИА Новости

«Будет принято процессуальное решение в уголовном деле, я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание нашло преступника», — уточнил он.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в кафе Донецка.

Позднее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство главы ДНР.

Представитель Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов рассказал, где находятся причастные к убийству главы республики.

В воскресенье, 2 сентября, в Донецке проходит церемония прощания с Захарченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить