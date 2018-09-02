Сурков назвал Захарченко настоящим героем

Короткая ссылка
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко был настоящим героем, заявил помощник президента России Владислав Сурков.
Сурков назвал Захарченко настоящим героем
  • РИА Новости

«В этот тяжёлый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой и что быть твоим другом великая честь», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

31 августа в центре Донецка при взрыве погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель.

Как сообщил советник главы республики Александр Казаков, Захарченко погиб в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в кафе Донецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить