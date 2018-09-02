Сурков назвал Захарченко настоящим героем
- РИА Новости
«В этот тяжёлый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой и что быть твоим другом великая честь», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
31 августа в центре Донецка при взрыве погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель.
Как сообщил советник главы республики Александр Казаков, Захарченко погиб в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в кафе Донецка.