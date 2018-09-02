Сурков назвал Захарченко настоящим героем

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко был настоящим героем, заявил помощник президента России Владислав Сурков.

«В этот тяжёлый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой и что быть твоим другом великая честь», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

31 августа в центре Донецка при взрыве погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель.

Как сообщил советник главы республики Александр Казаков, Захарченко погиб в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в кафе Донецка.