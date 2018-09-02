СМИ: Около 200 тысяч человек участвуют в шествии в память о Захарченко в Донецке
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- РИА Новости
Как передаёт Донецкое агентство новостей, в нём принимают участие около 200 тыс. человек.
Сообщается, что гроб разместили на лафете артиллерийского орудия, которое буксирует грузовой автомобиль. Машина проедет по главной улице Донецка — улице Артёма — до здания администрации главы республики.
Ранее в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко прошла церемония прощания с главой ДНР.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в кафе Донецка.