СМИ: Около 200 тысяч человек участвуют в шествии в память о Захарченко в Донецке

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Траурное шествие началось в центре Донецка в память о погибшем главе самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко.
СМИ: Около 200 тысяч человек участвуют в шествии в память о Захарченко в Донецке
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Как передаёт Донецкое агентство новостей, в нём принимают участие около 200 тыс. человек.

Сообщается, что гроб разместили на лафете артиллерийского орудия, которое буксирует грузовой автомобиль. Машина проедет по главной улице Донецка — улице Артёма — до здания администрации главы республики.

Ранее в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко прошла церемония прощания с главой ДНР. 

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в кафе Донецка.

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