СМИ: Около 200 тысяч человек участвуют в шествии в память о Захарченко в Донецке

Траурное шествие началось в центре Донецка в память о погибшем главе самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко.

Как передаёт Донецкое агентство новостей, в нём принимают участие около 200 тыс. человек.

Сообщается, что гроб разместили на лафете артиллерийского орудия, которое буксирует грузовой автомобиль. Машина проедет по главной улице Донецка — улице Артёма — до здания администрации главы республики.

Ранее в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко прошла церемония прощания с главой ДНР.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в кафе Донецка.