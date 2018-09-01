Медведев заявил, что Захарченко погиб в результате циничного преступления

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики, отметив, что глава ДНР погиб в результате циничного преступления.
Медведев заявил, что Захарченко погиб в результате циничного преступления
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

«Александр Владимирович никогда не изменял своим принципам, всегда и во всём шёл до конца, был мужественным и принципиальным политиком», — добавил он.

31 августа в центре Донецка в результате взрыва погибли глава ДНР Захарченко и его телохранитель.

Позднее советник главы ДНР Александр Казаков рассказал подробности произошедшего в кафе в центре города, а также о состоянии пострадавших в результате ЧП.

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