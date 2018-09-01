Медведев заявил, что Захарченко погиб в результате циничного преступления
- Reuters
Об этом сообщается на сайте российского кабмина.
«Александр Владимирович никогда не изменял своим принципам, всегда и во всём шёл до конца, был мужественным и принципиальным политиком», — добавил он.
31 августа в центре Донецка в результате взрыва погибли глава ДНР Захарченко и его телохранитель.
Позднее советник главы ДНР Александр Казаков рассказал подробности произошедшего в кафе в центре города, а также о состоянии пострадавших в результате ЧП.