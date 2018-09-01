Климкин предположил, что убийство Захарченко может стать причиной провокаций

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Глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко может стать причиной осуществления провокаций.
Климкин предположил, что убийство Захарченко может стать причиной провокаций
  • ©Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Мы всегда ожидаем провокаций со стороны России, понимая, что террористы могут их организовать в любой день или время», — сказал он.

По словам Климкина, то, что произошло в ДНР, «может повлиять на дальнейшие действия Москвы», добавив, что в Киеве должны быть к этому готовы.

Также министр выразил уверенность в том, что в скором времени выяснится, кто стоит за организацией убийства Захарченко.

31 августа в центре Донецка в результате взрыва погибли глава ДНР Захарченко и его телохранитель.

Позднее советник главы ДНР Александр Казаков рассказал подробности произошедшего в кафе в центре города, а также о состоянии пострадавших в результате ЧП.

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