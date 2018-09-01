Климкин предположил, что убийство Захарченко может стать причиной провокаций

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко может стать причиной осуществления провокаций.

«Мы всегда ожидаем провокаций со стороны России, понимая, что террористы могут их организовать в любой день или время», — сказал он.

По словам Климкина, то, что произошло в ДНР, «может повлиять на дальнейшие действия Москвы», добавив, что в Киеве должны быть к этому готовы.

Также министр выразил уверенность в том, что в скором времени выяснится, кто стоит за организацией убийства Захарченко.

31 августа в центре Донецка в результате взрыва погибли глава ДНР Захарченко и его телохранитель.

Позднее советник главы ДНР Александр Казаков рассказал подробности произошедшего в кафе в центре города, а также о состоянии пострадавших в результате ЧП.