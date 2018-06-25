Замглавы МИД России обсудил с послом Молдавии принятие резолюции ГА ООН по Приднестровью

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил послу Молдавии в Москве Андрею Негуце о деструктивном характере принятой Генассамблеей ООН резолюции о выводе иностранных военных из Приднестровья. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны был вновь подчёркнут деструктивный характер принятой Генеральной Ассамблеей ООН 22 июня с подачи Кишинёва резолюции «Полный и безоговорочный вывод иностранных войск с территории Республики Молдова», её неизбежное осложняющее влияние на процесс приднестровского урегулирования», — говорится в сообщении.

Также внимание посла обратили на то, что предпринятый правительством Молдавии шаг омрачает атмосферу российско-молдавских отношений и контрастирует с заявлениями о желании развивать их.

Ранее Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство республики совершило очередной антироссийский демарш.