МИД Приднестровья: молдавская сторона сохраняет приверженность реваншистским идеям

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В Министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) прокомментировали принятый ранее в Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции о выводе российских миротворцев с территории непризнанной республики.

«Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учёта мнения Приднестровья», — говорится в заявлении.

В ведомстве также призвали представителей молдавской стороны «сосредоточить усилия на деятельной работе за столом переговоров» с целью решения существующих проблем.

При этом в министерстве отметили, что российские миротворческие силы на территории ПМР «выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности», а их присутствие на территории региона закреплено основополагающими документами.

«Таким образом, подобного род демарши со стороны Республики Молдова с задействованием авторитетных международных площадок заведомо обречены на провал и вносят дополнительное напряжение в отношения участников переговорного процесса», — заключили в МИД.

Ранее Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.

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