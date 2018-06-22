Пушков: российские миротворцы являются гарантом безопасности жителей Приднестровья

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал принятие Генеральной Ассамблеей ООН проекта резолюции с призывом к России вывести своих военнослужащих с территории Приднестровья.

«Призвав Россию вывести войска из Приднестровья, Запад и его союзники в ООН не спросили мнения полумиллиона жителей непризнанной республики. А напрасно: этот вопрос не может быть решён без участия Тирасполя. А пока наши миротворцы — гаранты безопасности жителей Приднестровья», — написал он.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.

Документ поддержали 64 государства, против выступили 14, ещё 83 воздержались.