В постпредстве России при ООН прокомментировали принятую резолюцию по Приднестровью

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал принятую Генеральной ассамблеей резолюцию по Приднестровью. Об этом сообщает ТАСС.

«Нынешняя инициатива молдавской делегации, если она будет реализована, идёт вразрез с предпринимаемыми под эгидой ОБСЕ усилиями по урегулированию в Приднестровье. Будет нанесён серьёзный, если не сказать непоправимый, урон репутации Генеральной ассамблеи ООН», — заявил дипломат перед голосованием по документу.

По его словам, Россия привержена выполнению мандата и задач совместной миротворческой операции на Днестре.

Полянский также добавил, что в настоящее время оснований для пересмотра её формата не существует, а действия молдавской стороны носят деструктивный характер и не соответствуют международным договорённостям.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.

Документ поддержали 64 государства, против выступили 14, ещё 83 воздержались.