В постпредстве России при ООН прокомментировали принятую резолюцию по Приднестровью

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал принятую Генеральной ассамблеей резолюцию по Приднестровью. Об этом сообщает ТАСС.
В постпредстве России при ООН прокомментировали принятую резолюцию по Приднестровью
  • © MIKE SEGAR
  • Reuters

«Нынешняя инициатива молдавской делегации, если она будет реализована, идёт вразрез с предпринимаемыми под эгидой ОБСЕ усилиями по урегулированию в Приднестровье. Будет нанесён серьёзный, если не сказать непоправимый, урон репутации Генеральной ассамблеи ООН», — заявил дипломат перед голосованием по документу.

По его словам, Россия привержена выполнению мандата и задач совместной миротворческой операции на Днестре.

Полянский также добавил, что в настоящее время оснований для пересмотра её формата не существует, а действия молдавской стороны носят деструктивный характер и не соответствуют международным договорённостям.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.

Документ поддержали 64 государства, против выступили 14, ещё 83 воздержались.

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