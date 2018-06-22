В постпредстве России при ООН прокомментировали принятую резолюцию по Приднестровью
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«Нынешняя инициатива молдавской делегации, если она будет реализована, идёт вразрез с предпринимаемыми под эгидой ОБСЕ усилиями по урегулированию в Приднестровье. Будет нанесён серьёзный, если не сказать непоправимый, урон репутации Генеральной ассамблеи ООН», — заявил дипломат перед голосованием по документу.
По его словам, Россия привержена выполнению мандата и задач совместной миротворческой операции на Днестре.
Полянский также добавил, что в настоящее время оснований для пересмотра её формата не существует, а действия молдавской стороны носят деструктивный характер и не соответствуют международным договорённостям.
Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.
Документ поддержали 64 государства, против выступили 14, ещё 83 воздержались.