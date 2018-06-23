В МИД России прокомментировали принятый в ООН проект резолюции по Приднестровью

В Министерстве иностранных дел России назвали провокационным проект резолюции о выводе российских миротворцев с территории Приднестровья, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 22 июня.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

«22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла вброшенный молдавской стороной провокационный проект резолюции «Полный и безоговорочный вывод иностранных вооружённых сил с территории Республики Молдова», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что существенное число стран в Генассамблее сочли подобную инициативу «одиозной и опасной» и не стали голосовать за неё или воздержались.

«Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования», — заявили в МИД.

Там подчеркнули, что считают данную инициативу «рекламно-пропагандистским ходом» определённой части политических сил в Кишинёве, которым необходимо поднять рейтинги перед выборами.

«Мы рассчитываем на ответственность международных партнёров относительно любых шагов на треке замороженных конфликтов, к которым относится и конфликт на Днестре», — заявили в МИД.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал инициативу правительства республики провести голосование в ООН по вопросу о российских миротворцах в Приднестровье.