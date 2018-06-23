В Госдуме оценили резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя RT принятие Генассамблеей ООН молдавского проекта резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья, заявил, что она была, по всей видимости, «подготовлена при поддержке США и стран НАТО».

«Чтобы поглотить Приднестровскую Молдавскую Республику, нужно избавиться от всяких побочных свидетелей и тем более тех, кто будет препятствовать какому-то реваншу румынских унионистов в отношении Приднестровья. С этой точки зрения наличие там пусть и небольшого контингента российских войск — кость в горле для тех, кто хотел бы втянуть Молдову вместе с Приднестровьем в Румынию», — сказал он.

Затулин также отметил, что часть голосовавших за принятие резолюции государств, вероятно, не до конца владеют ситуацией.

«Не разбираясь в существе проблемы, в том, что на самом деле происходит, что российские войска стали гарантом невозобновления военного конфликта 1992 года, какие-то страны могут голосовать по этой причине. Или сделать вид, что они голосуют, исходя из принципов, связанных с наличием чьих-то войск на чужой территории», — добавил депутат.

Ранее Генассамблея ООН призвала Россию вывести военных из Приднестровья.