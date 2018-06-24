Бабченко рассказал о своей жизни после «убийства»

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Российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook рассказал о переменах в своей жизни после инсценировки его убийства.
Бабченко рассказал о своей жизни после «убийства»
  • Reuters

«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация», пояснил он.

Бабченко также добавил, что его родственников вывезли из России, и теперь они все вместе «сидят в бункере» и прячутся «от наёмных убийц».

По словам журналиста, у него нет планов на ближайшую перспективу.

«Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребёнок... Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего ещё не закончилось», — заключил он.

29 мая 2018 года появилась информация, что Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве.

На месте инцидента было найдено три гильзы от пистолета Макарова. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

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