Бабченко рассказал о своей жизни после «убийства»

Российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook рассказал о переменах в своей жизни после инсценировки его убийства.

«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация», — пояснил он.

Бабченко также добавил, что его родственников вывезли из России, и теперь они все вместе «сидят в бункере» и прячутся «от наёмных убийц».

По словам журналиста, у него нет планов на ближайшую перспективу.

«Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребёнок... Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего ещё не закончилось», — заключил он.

29 мая 2018 года появилась информация, что Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве.

На месте инцидента было найдено три гильзы от пистолета Макарова. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.