Предполагаемый организатор убийства Бабченко заявил, что в «списке жертв» был сын Авакова

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Подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что в списке людей, которых якобы планировали убить на Украине, был сын главы МВД Александр Аваков.
Предполагаемый организатор убийства Бабченко заявил, что в «списке жертв» был сын Авакова
  • © Serg Glovny
  • globallookpress.com

«В списке был Аваков-младший, а Бабченко там не было», — цитирует Германа «Укринформ».

Как отмечает агентство, апелляционный суд Киева в понедельник, 18 июня, начал рассматривать апелляцию на меру пресечения Герману.

5 июня украинские СМИ опубликовали «список жертв» по делу Бабченко. В него попали 47 человек, которых якобы хотели убить заказчики покушения на журналиста. Позднее СБУ подтвердила подлинность документа.

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