Предполагаемый организатор убийства Бабченко заявил, что в «списке жертв» был сын Авакова
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«В списке был Аваков-младший, а Бабченко там не было», — цитирует Германа «Укринформ».
Как отмечает агентство, апелляционный суд Киева в понедельник, 18 июня, начал рассматривать апелляцию на меру пресечения Герману.
5 июня украинские СМИ опубликовали «список жертв» по делу Бабченко. В него попали 47 человек, которых якобы хотели убить заказчики покушения на журналиста. Позднее СБУ подтвердила подлинность документа.