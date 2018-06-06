В СБУ подтвердили подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

Короткая ссылка
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что в обнародованном СМИ списке возможных жертв фигурируют те же фамилии, что и в документе, изъятом в ходе спецоперации.
В СБУ подтвердили подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»
  • © Olena Khudiakova
  • globallookpress.com

Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ведомстве отметили, что людей, чьи имена упомянуты в данном списке, «планировалось физически уничтожить в результате террористических актов» на территории Украины.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по факту публикации списка.

5 июня украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в СБУ опубликовало список из 47 «жертв», которых якобы планировали убить на Украине вслед за российским журналистом Аркадием Бабченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить