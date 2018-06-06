В СБУ подтвердили подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что в обнародованном СМИ списке возможных жертв фигурируют те же фамилии, что и в документе, изъятом в ходе спецоперации.

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globallookpress.com

Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу СБУ. В ведомстве отметили, что людей, чьи имена упомянуты в данном списке, «планировалось физически уничтожить в результате террористических актов» на территории Украины. Ранее СБУ возбудила уголовное дело по факту публикации списка. 5 июня украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в СБУ опубликовало список из 47 «жертв», которых якобы планировали убить на Украине вслед за российским журналистом Аркадием Бабченко.