В СБУ подтвердили подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В ведомстве отметили, что людей, чьи имена упомянуты в данном списке, «планировалось физически уничтожить в результате террористических актов» на территории Украины.
Ранее СБУ возбудила уголовное дело по факту публикации списка.
5 июня украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в СБУ опубликовало список из 47 «жертв», которых якобы планировали убить на Украине вслед за российским журналистом Аркадием Бабченко.