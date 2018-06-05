СБУ возбудила дело из-за публикации в украинских СМИ «списка жертв» по делу Бабченко
Дело возбуждено по факту разглашения сведений досудебного расследования.
Отмечается, что данные были опубликованы на странице одного из интернет-изданий.
«В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны», — говорится в сообщении.
В спецслужбе добавили, что со стороны компетентных органов разрешение на разглашение этих данных кому-либо, в том числе автору публикации, не предоставлялось.
«В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия», — заявили в СБУ.
Ранее стало известно, что «список жертв» опубликовало украинское интернет-издание «Страна.ua».