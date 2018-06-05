СБУ возбудила дело из-за публикации в украинских СМИ «списка жертв» по делу Бабченко

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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту публикации в СМИ списка, в котором якобы содержались сведения о 47 лицах — предполагаемых следующих жертвах организаторов покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Дело возбуждено по факту разглашения сведений досудебного расследования. 

Отмечается, что данные были опубликованы на странице одного из интернет-изданий. 

«В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны», — говорится в сообщении. 

В спецслужбе добавили, что со стороны компетентных органов разрешение на разглашение этих данных кому-либо, в том числе автору публикации, не предоставлялось. 

«В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия», — заявили в СБУ.

Ранее стало известно, что «список жертв» опубликовало украинское интернет-издание «Страна.ua».

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