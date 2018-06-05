Украинские СМИ опубликовали «список жертв» после покушения на Бабченко
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Отмечается, что в список вошли Айдер Муждабаев, Сергей Гришин, Даниил Яневский, Роман Скрыпин и Татьяна Даниленко, Виталий Портников.
Кроме того, в список попали Василий Шкляр и Юрий Андрухович, Денис Казанский, Денис Мацола, Олеся Яхно.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранительные органы в результате инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко получили список из 47 человек, которые могли стать «следующими жертвами».
Журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселёв также заявили, что были вызваны в СБУ для обсуждения вопросов безопасности после покушения на Аркадия Бабченко.