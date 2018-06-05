Украинские СМИ опубликовали «список жертв» после покушения на Бабченко

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины опубликовало список, в который якобы попали те, кого планировали убить вслед за инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Отмечается, что в список вошли Айдер Муждабаев, Сергей Гришин, Даниил Яневский, Роман Скрыпин и Татьяна Даниленко, Виталий Портников.

Кроме того, в список попали Василий Шкляр и Юрий Андрухович, Денис Казанский, Денис Мацола, Олеся Яхно.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранительные органы в результате инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко получили список из 47 человек, которые могли стать «следующими жертвами».

Журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселёв также заявили, что были вызваны в СБУ для обсуждения вопросов безопасности после покушения на Аркадия Бабченко.