В ОБСЕ назвали неприемлемой публикацию на Украине списка «изменников»
- © Reuters
«Публиковать список с именами журналистов, обвинять их в измене неприемлемо и опасно. Это может повлечь серьёзные последствия для безопасности журналистов», — отметил он.
Он настоятельно рекомендовал украинским властям вмешаться и остановить подобные действия.
«Журналисты и СМИ должны быть в состоянии открыто и свободно выражать своё мнение. Называть изменниками тех, кто выражает критическое мнение, — значит подвергать их большому риску, этого нельзя допускать», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган опубликовала список из 26 «изменников», которые критиковали правоохранительные органы после инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.
В список попали два журналиста, в том числе глава НСЖУ Сергей Томиленко.
Международная федерация журналистов осудила Украину за запугивание журналистов.