В ОБСЕ назвали неприемлемой публикацию на Украине списка «изменников»

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в опубликованном заявлении раскритиковал Украину за публикацию в стране списка «изменников» с именами журналистов.
В ОБСЕ назвали неприемлемой публикацию на Украине списка «изменников»
  • © Reuters

«Публиковать список с именами журналистов, обвинять их в измене неприемлемо и опасно. Это может повлечь серьёзные последствия для безопасности журналистов», — отметил он.

Он настоятельно рекомендовал украинским властям вмешаться и остановить подобные действия.

«Журналисты и СМИ должны быть в состоянии открыто и свободно выражать своё мнение. Называть изменниками тех, кто выражает критическое мнение, — значит подвергать их большому риску, этого нельзя допускать», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган опубликовала список из 26 «изменников», которые критиковали правоохранительные органы после инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

В список попали два журналиста, в том числе глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Международная федерация журналистов осудила Украину за запугивание журналистов.

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