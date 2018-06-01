Международные федерации журналистов осудили Киев за запугивание сотрудников СМИ

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Международная и Европейская федерации журналистов распространили совместное заявление, в котором осудили украинские власти за кампанию по запугиванию сотрудников СМИ.

Отмечается, что в середине мая первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила Национальный союз журналистов Украины в сотрудничестве с российскими «пропагандистами». После этого глава НСЖУ Сергей Томиленко начал получать угрозы в интернете с призывами к спецслужбам Украины арестовать его.

Также в федерациях обратили внимание на то, что 30 мая пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook список из 26 «изменников», критиковавших правоохранительные органы после спецоперации с участием журналиста Аркадия Бабченко. В список были включены два журналиста, в том числе глава НСЖУ Томиленко.

«Мы решительно осуждаем эту кампанию по запугиванию со стороны государственных чиновников, и мы призываем украинские власти положить конец любому акту преследования, направленному против журналистов и представителей организаций журналистов», — приводятся слова генсекретарей двух организаций.

Ранее СПЧ призвал Совет Европы и ОБСЕ повлиять на ситуацию со СМИ на Украине.

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