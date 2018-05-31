Лукашевич: Украина грубо зачищает информационное пространство

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что Украина грубо зачищает информационное пространство.
Лукашевич: Украина грубо зачищает информационное пространство
  • © Julien Mattia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Киев пытается скрыть от граждан Украины и международного сообщества реальное положение дел. Активизировал пропаганду о мифической «российской агрессии». Грубо зачищает информационное пространство. Украина стремительно скатывается к тоталитаризму», — цитирует РИА Новости Лукашевича.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина становится опасным местом для работы журналистов.

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