Лукашевич: Украина грубо зачищает информационное пространство

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что Украина грубо зачищает информационное пространство.

«Киев пытается скрыть от граждан Украины и международного сообщества реальное положение дел. Активизировал пропаганду о мифической «российской агрессии». Грубо зачищает информационное пространство. Украина стремительно скатывается к тоталитаризму», — цитирует РИА Новости Лукашевича.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина становится опасным местом для работы журналистов.