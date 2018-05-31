Лукашевич: Украина грубо зачищает информационное пространство
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«Киев пытается скрыть от граждан Украины и международного сообщества реальное положение дел. Активизировал пропаганду о мифической «российской агрессии». Грубо зачищает информационное пространство. Украина стремительно скатывается к тоталитаризму», — цитирует РИА Новости Лукашевича.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина становится опасным местом для работы журналистов.