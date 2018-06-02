СБУ предупредила двух журналистов об опасности после покушения на Бабченко

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Журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселёв заявили, что были вызваны в СБУ для обсуждения вопросов безопасности после покушения на Аркадия Бабченко. Об этом информирует телеканал «Прямой».
СБУ предупредила двух журналистов об опасности после покушения на Бабченко
  • Reuters

По словам Ганапольского, в СБУ они подписали документ о неразглашении.

«Понятно, конечно, что это была встреча, связанная, во-первых, с делом Бабченко. Во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, работающих сейчас на Украине», — сказал Ганапольский.

Он добавил, что «надо быть внимательными».

«Потому что те, кто организовывал покушение на Бабченко или убийство Бабченко, — это люди, которые, безусловно, будут пытаться взять реванш. Поэтому всем нужно быть внимательными», — отметил журналист.

При этом Евгений Киселёв заявил, что встреча в СБУ «была не закрытым брифингом для избранных». По его словам, «речь действительно шла в том числе о... личной безопасности».

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о планах заказчиков покушения на Бабченко убить 47 человек.

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