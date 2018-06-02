СБУ предупредила двух журналистов об опасности после покушения на Бабченко
- Reuters
По словам Ганапольского, в СБУ они подписали документ о неразглашении.
«Понятно, конечно, что это была встреча, связанная, во-первых, с делом Бабченко. Во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, работающих сейчас на Украине», — сказал Ганапольский.
Он добавил, что «надо быть внимательными».
«Потому что те, кто организовывал покушение на Бабченко или убийство Бабченко, — это люди, которые, безусловно, будут пытаться взять реванш. Поэтому всем нужно быть внимательными», — отметил журналист.
При этом Евгений Киселёв заявил, что встреча в СБУ «была не закрытым брифингом для избранных». По его словам, «речь действительно шла в том числе о... личной безопасности».
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о планах заказчиков покушения на Бабченко убить 47 человек.