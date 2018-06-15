В СБУ заявили о задержании ещё одного человека по делу Бабченко
- РИА Новости
Как сообщает «112 Украина», в ведомстве пока не разглашают его фамилию, а в деле он указан как «гражданин Т».
«В настоящее время имеются достаточные основания подозревать «гражданина Т» в причастности к приготовлению терактов», — указал заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.
7 июня Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о подготовке нового обвинения в деле Бабченко.
Заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцов в беседе с Newinform прокомментировал «убийство» Бабченко.