В СБУ заявили о задержании ещё одного человека по делу Бабченко

В Службе безопасности Украины сообщили о задержании ещё одного человека, который считается причастным к организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщает «112 Украина», в ведомстве пока не разглашают его фамилию, а в деле он указан как «гражданин Т».

«В настоящее время имеются достаточные основания подозревать «гражданина Т» в причастности к приготовлению терактов», — указал заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

7 июня Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о подготовке нового обвинения в деле Бабченко.

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцов в беседе с Newinform прокомментировал «убийство» Бабченко.