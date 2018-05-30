Эксперт прокомментировал убийство Бабченко на Украине

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцов в беседе с Newinform прокомментировал убийство журналиста Аркадия Бабченко на Украине.

«Как ни странно, Украина вообще против присутствия любых российских журналистов, причём даже тех, которые оппозиционны российской власти», — заявил он.

По его оценке, Бабченко после переезда на Украину начал всё с нуля и на каком-то этапе стал кому-то невыгоден.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко в Киеве.