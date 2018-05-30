В Совфеде прокомментировали обвинения Гройсмана в причастности России к убийству Бабченко
«Должно быть проведено следствие. Поскольку он гражданин России, я уверен, что работа будет активно вестись на территории России», — заявил Климов.
Как отметил сенатор, то, что с украинской стороны начинают использовать этот факт в качестве очередного элемента антироссийской пропаганды, заслуживает осуждения.
По словам Климова, так поступать нельзя.
«Презумпцию невиновности никто не отменял. В этом и подобных случаях прозападные СМИ, включая прозападных киевских политиков, ведут себя нецивилизованно», — добавил он.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление Гройсмана.
Журналист был убит 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.