Луценко заявил о подготовке нового обвинения по делу Бабченко
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«В ближайшее время мы готовим новое подозрение в этом деле. Когда оно будет осуществлено юридически, тогда вы узнаете», — цитирует его УНН.
Ранее Луценко заявил, что украинские правоохранительные органы в результате инсценировки убийства Бабченко получили список из 47 человек, которые могли стать «следующими жертвами».
Заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцов в беседе с Newinform прокомментировал «убийство» Бабченко.