Луценко заявил о подготовке нового обвинения по делу Бабченко

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Генеральная прокуратура Украины готовит новое обвинение в деле об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщил глава ведомства Юрий Луценко.
Луценко заявил о подготовке нового обвинения по делу Бабченко
  • © Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

«В ближайшее время мы готовим новое подозрение в этом деле. Когда оно будет осуществлено юридически, тогда вы узнаете», — цитирует его УНН.

Ранее Луценко заявил, что украинские правоохранительные органы в результате инсценировки убийства Бабченко получили список из 47 человек, которые могли стать «следующими жертвами».

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцов в беседе с Newinform прокомментировал «убийство» Бабченко.

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