Путин прокомментировал ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко

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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал журналистам ситуацию с инсценировкой Службой безопасности Украины (СБУ) убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Путин прокомментировал ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко
  • © Reuters

«Любая инсценировка — она всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была вызвана. Тем более если это выносится на международную арену и вы знаете, как отреагировали ваши коллеги в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью. Все осудили это действие украинских властей как провокацию, я надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет», — сказал Путин.

Президент также отметил, что необходимо обеспечивать безопасность журналистов и журналистской деятельности, а также доступ граждан к свободной информации и обмену этой информацией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «странной историей» инсценировку убийства Бабченко.

RT вёл трансляцию.

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