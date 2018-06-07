Путин прокомментировал ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал журналистам ситуацию с инсценировкой Службой безопасности Украины (СБУ) убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Любая инсценировка — она всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была вызвана. Тем более если это выносится на международную арену и вы знаете, как отреагировали ваши коллеги в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью. Все осудили это действие украинских властей как провокацию, я надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет», — сказал Путин.

Президент также отметил, что необходимо обеспечивать безопасность журналистов и журналистской деятельности, а также доступ граждан к свободной информации и обмену этой информацией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «странной историей» инсценировку убийства Бабченко.

RT вёл трансляцию.