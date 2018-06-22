Украина получила от МИД России ноту с просьбой содействовать визиту Москальковой к 50 россиянам
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- РИА Новости
«Первый наш этап — это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, в которой говорилось о содействии визитам Москальковой к 50 гражданам России», — цитирует её Интерфакс-Украина.
В настоящий момент документ находится на рассмотрении украинской стороны.
Ранее в Кремле сообщили, что Москалькова и Денисова верифицируют списки осуждённых, которых будут посещать.
18 июня состоялась встреча Москальковой и Денисовой. По её итогам они утвердили «дорожную карту» посещения заключённых.