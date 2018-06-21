Принцип паритета: Путин и Порошенко обсудили вопрос обмена заключёнными между Россией и Украиной

Обмен заключёнными между Россией и Украиной стал одной из тем телефонного разговора, который состоялся между Владимиром Путиным и Петром Порошенко 21 июня. Главы государств обсудили ситуацию с допуском омбудсменов к отбывающим сроки гражданам. Между тем к находящемуся под арестом в СИЗО Херсона журналисту Кириллу Вышинскому не могут попасть ни российский консул, ни уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Пётр Порошенко обсудили вопрос обмена заключёнными в ходе телефонного разговора, который состоялся 21 июня.

Отмечается, что стороны затронули «тематику обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских — в России».

Ранее российские СМИ сообщали, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена посетить задержанного руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 23 июня.

© РИА Новости / president.gov.ua

«В рамках договорённости о соблюдении принципа паритета планирую посетить 23 июня 2018 года гражданина Российской Федерации Вышинского Кирилла Валерьевича 1967 года рождения, содержащегося в СИЗО города Херсона», — отмечается в письме, направленном украинской коллеге Людмиле Денисовой.

21 июня она заявила, что принципиального согласия со стороны Киева не получила.

«Я сделала запрос с просьбой помочь мне посетить Вышинского, даже называла число — 23 июня, но ответа я пока не получила. Надеюсь, что за эти дни что-то разрешится», — цитирует Москалькову агентство.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова

РИА Новости

© Илья Питалев

В посещении Вышинского было отказано и российскому консулу, отметила Москалькова.

«Вчера мы получили отказ о посещении нашим консулом Вышинского из МИД Украины», — цитирует омбудсмена ТАСС.

По словам адвоката Вышинского Андрея Доманского, его подзащитный написал заявление следователю с просьбой допустить к нему российского консула.

«Мяч на стороне Украины»

Также Москалькова направила обращение руководству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой разрешить Денисовой посетить украинца Романа Сущенко, осуждённого в России. Москалькова подчеркнула, что теперь свой ответ должен дать Киев.

«Я считаю, что мяч на стороне Украины. Всё сейчас упирается в то, что мы не можем договориться по второму шагу. Я считаю, что раз я посетила в Омске человека, то зеркально имею право рассчитывать на посещение гражданина России на территории Украины. Мне такое право пока не даётся», — приводит слова Москальковой ТАСС.

Встреча между Москальковой и Денисовой состоялась 18 июня. По её итогам российский омбудсмен заявила, что стороны выработали «дорожную карту» по графику посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы.

Также она сообщила об обмене списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить уполномоченные по правам человека в России и на Украине.

По словам Денисовой, от СБУ, под следствием которой находится Вышинский, получены согласия на его посещение Москальковой.

Условия содержания

Напомним, главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая. Ему предъявили обвинение в государственной измене. Спустя два дня журналиста заключили под стражу на 60 дней.

В ходе одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от гражданства Украины. Также он обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину.

21 июня в ходе выступления в Госдуме Москалькова рассказала, что Вышинского содержат в достаточно хороших условиях. Об этом ей сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая посетила журналиста.

«Он содержится в камере, где еще пять человек, где достаточно хорошие условия, где есть горячая вода, душ, отделённый туалет», — отметила Москалькова.

Доманский в интервью RT заявил, что Вышинский находится «в равных правах с другими задержанными», однако подчеркнул, что состояние здоровья журналиста с момента его задержания значительно ухудшилось.

«Это в первую очередь связано с тем, что — давайте говорить откровенно — места, где он пребывает, это не курорт. Соблюдать ту же диету, которую рекомендовали врачи, очень сложно. Кроме того, как я понимаю, ему ещё необходимо делать анализы, чтобы следить за тем, что у него происходит в организме, а в условиях следственного изолятора это сделать очень проблематично», — сказал он.

«Здравый смысл»

Между тем Киев хочет обменять Вышинского на украинского режиссёра Олега Сенцова, приговорённого в России к 20 годам колонии по обвинению в подготовке и организации терактов в Крыму.

16 мая Сенцов объявил голодовку. Условием её прекращения является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России. 21 июня в УФСИН сообщили, что состояние украинца оценивается как удовлетворительное

Комментируя возможный обмен Вышинского на Сенцова, президент России Владимир Путин отметил, что украинца задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта. По словам Путина, это совершенно разные и несопоставимые вещи.

«Нашего журналиста задержали и арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции… Здравый смысл должен восторжествовать на Украине. Надеюсь, мы добьёмся освобождения российского жуналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят», — сказал он.