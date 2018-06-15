«У него нет никакой связи с внешним миром»: адвокат Вышинского рассказал об условиях содержания журналиста на Украине

Арестованному на Украине Кириллу Вышинскому трудно соблюдать рекомендации врачей, находясь в заключении. Об этом в интервью RT заявил адвокат журналиста Андрей Доманский. По его словам, невозможность придерживаться медицинских предписаний привела к ухудшению состояния здоровья Вышинского. При этом Доманский отметил, что его подзащитный не сообщал о случаях давления на него. Также юрист рассказал о намерении подать апелляцию на отказ вернуть имущество своему клиенту и ходатайство по поводу встречи с родителями.

— Как себя чувствует Вышинский?

— На сегодняшний день состояние его удовлетворительное. Однако если сравнивать его с моментом, когда он был задержан, на сегодняшний день, конечно, есть значительное ухудшение. И об этом он говорил.

Это, в первую очередь, связано с тем, что, давайте говорить откровенно, места, где он пребывает, это не курорт. Соблюдать ту же диету, которую рекомендовали врачи, очень сложно. Кроме того, как я понимаю, ему ещё необходимо делать анализы, чтобы следить за уровнем, что у него происходит в организме, а в условиях следственного изолятора это сделать очень проблематично.

— Условия содержания не менялись?

— Они для всех одинаковые, никаких улучшений нет. Он в равных правах с другими задержанными, которые пребывают в следственном изоляторе города Херсона.

— Как с ним обращаются в СИЗО?

— Обращаются с ним так же, как и с другими. Слава Богу, никакого давления на него не оказывали. По крайней мере он мне об этом не говорил. Хотя находиться в данном месте — это всё равно психологическое давление для человека. И то, что он не видит близких, родственников — это тоже для него очень тяжело, поскольку никакой связи, коммуникации с внешним миром у него нет, кроме общения с адвокатами.

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— Украинский омбудсмен заявляет, что условия содержания Вышинского соответствуют нормам. Это так?

— Они соответствуют стандартам, которые утверждены у нас. Говорить о том, что эти стандарты соответствуют европейским стандартам… У каждой страны есть свои стандарты. В основном это, конечно же, говорит о тех стандартах, которые существуют на Украине.

— Будете ли подавать апелляцию на отказ вернуть имущество?

— В отношении имущества мы сейчас предпринимаем ряд действий, обжалуем действия следователя, подаем апелляцию на наложение ареста на имущество. Кроме того, у нас есть уже предварительные договоренности на наше ходатайство по поводу встречи с его родителями, в частности, с отцом. Я надеюсь, что они произойдут в ближайшее время. Следователь, по крайней мере, пообещал, что даст такую возможность.

— Можно ли провести аналогию между делами Вышинского и Сенцова?

— Воздержусь от комментариев. Я не изучал дело Сенцова, не могу комментировать, это ближе к его адвокатам. Могу комментировать только дело непосредственно своего подзащитного. Учитывая те статьи, по которым был вынесен приговор Сенцову, и ту статьи, которая инкриминируется (Вышинскому. — RT), это две разные статьи. К Сенцову, насколько я знаю, применили совсем другую статью, если брать по аналогу Российской Федерации и Украины.