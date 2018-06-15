Вышинского доставили в суд Херсона для рассмотрения ходатайства следствия

Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в Херсонский городской суд для рассмотрения ходатайства следствия.

«Заседание уже начинается, но что за ходатайство, мы пока не знаем», — приводит РИА Новости слова его адвоката Андрея Доманского.

Он отметил, что перед заседанием Вышинскому удалось пообщаться со своим отцом. Также на суде присутствуют представители ОБСЕ.

Доманский отметил, что сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае рассказал, что во время беседы с украинским лидером Петром Порошенко обсудил ситуацию с Вышинским.