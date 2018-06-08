Суд в Херсоне отказал защите Вышинского в возвращении изъятого имущества
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую прокуратуру.
«Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене Кирилла Вышинского о возврате изъятого во время обысков имущества», — заявили в прокуратуре.
Ранее стало известно, что в банковской ячейке Вышинского был проведён санкционированный обыск. В СБУ заявили, что нашли у него $200 тыс. и пистолет.
3 июня адвокат заявил об ограблении в киевской квартире Вышинского. Этот инцидент также прокомментировала супруга арестованного журналиста.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.