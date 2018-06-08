Суд в Херсоне отказал защите Вышинского в возвращении изъятого имущества

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Херсонский городской суд отказал защите руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в удовлетворении ходатайства о возвращении изъятого в ходе обысков имущества.
Суд в Херсоне отказал защите Вышинского в возвращении изъятого имущества
  • © Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую прокуратуру.

«Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене Кирилла Вышинского о возврате изъятого во время обысков имущества», — заявили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в банковской ячейке Вышинского был проведён санкционированный обыск. В СБУ заявили, что нашли у него $200 тыс. и пистолет.

3 июня адвокат заявил об ограблении в киевской квартире Вышинского. Этот инцидент также прокомментировала супруга арестованного журналиста.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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