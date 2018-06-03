Адвокат заявил о возбуждении дела после ограбления квартиры Вышинского

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На Украине возбуждено уголовное дело по факту ограбления квартиры арестованного главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

Он уточнил, что дело внесено в Единый реестр досудебных расследований Украины, что соответствует возбуждению уголовного дела в российской практике.

Ранее адвокат заявил об ограблении в киевской квартире Вышинского. Этот инцидент также прокомментировала супруга арестованного журналиста.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал ограбление типичным мародёрством.

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