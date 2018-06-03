Адвокат заявил о возбуждении дела после ограбления квартиры Вышинского

На Украине возбуждено уголовное дело по факту ограбления квартиры арестованного главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

Он уточнил, что дело внесено в Единый реестр досудебных расследований Украины, что соответствует возбуждению уголовного дела в российской практике.

Ранее адвокат заявил об ограблении в киевской квартире Вышинского. Этот инцидент также прокомментировала супруга арестованного журналиста.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал ограбление типичным мародёрством.