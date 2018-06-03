Киселёв назвал мародёрством ограбление квартиры Вышинского в Киеве

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал ограбление квартиры главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского типичным мародёрством.

«Это типичное бесстыдное мародёрство, иначе это не назовешь», — цитирует РИА Новости Киселёва.

Ранее адвокат сообщил об ограблении в киевской квартире Вышинского. Эту ситуацию также прокомментировала супруга арестованного журналиста.

1 июня апелляционный суд Херсонской области отклонил апелляцию на арест Вышинского.