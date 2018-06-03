Киселёв назвал мародёрством ограбление квартиры Вышинского в Киеве

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Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал ограбление квартиры главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского типичным мародёрством.
Киселёв назвал мародёрством ограбление квартиры Вышинского в Киеве
  • РИА Новости

«Это типичное бесстыдное мародёрство, иначе это не назовешь», — цитирует РИА Новости Киселёва.

Ранее адвокат сообщил об ограблении в киевской квартире Вышинского. Эту ситуацию также прокомментировала супруга арестованного журналиста.

1 июня апелляционный суд Херсонской области отклонил апелляцию на арест Вышинского.

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