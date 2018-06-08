Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Вышинского

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Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что посетил журналиста в СИЗО, и отметил ухудшение его здоровья из-за плохого питания.
Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Вышинского
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«Существенных жалоб у него нет, но есть ухудшение состояния здоровья, вызванное плохим питанием. Дело в том, что ему нужно особое питание. Сейчас ему требуется осмотр врача», — цитирует РИА Новости адвоката. 

По словам Доманского, Вышинский подтвердил «свою принадлежность российскому гражданству».

Ранее суд на Украине отказал защите Вышинского в возвращении изъятого имущества. 

3 июня стало известно, что квартиру журналиста в Киеве обокрали, по данному факту было возбуждено уголовное дело

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