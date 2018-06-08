Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Вышинского
- РИА Новости
«Существенных жалоб у него нет, но есть ухудшение состояния здоровья, вызванное плохим питанием. Дело в том, что ему нужно особое питание. Сейчас ему требуется осмотр врача», — цитирует РИА Новости адвоката.
По словам Доманского, Вышинский подтвердил «свою принадлежность российскому гражданству».
Ранее суд на Украине отказал защите Вышинского в возвращении изъятого имущества.
3 июня стало известно, что квартиру журналиста в Киеве обокрали, по данному факту было возбуждено уголовное дело.