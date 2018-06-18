Москалькова рассказала об итогах встречи с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об итогах встречи со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.

«В результате встречи началась выработка «дорожной карты» посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы», — написала Москалькова в Instagram.

Как сообщает РИА Новости, в ходе встречи украинский омбудсмен также отметила, что в списках заключённых, представленных украинской и российской сторонами, есть не только граждане России или Украины, но и лица с неурегулированным статусом, которых каждая из сторон считает своими гражданами.

Денисова предложила предоставлять консулам возможность участвовать в визитах к таким заключённым.

«И мы готовы способствовать на территории Украины, чтобы предоставлять такое право», — сказала она.

В свою очередь, Москалькова высказала мнение, что по итогам посещений заключённых омбудсменами двух стран можно было бы сформировать предложения по этой проблеме.

Ранее Москалькова сообщила, что в местах лишения свободы на Украине находятся более 400 россиян.