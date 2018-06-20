В Кремле рассказали о работе омбудсменов России и Украины над посещением заключённых

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова верифицируют списки осуждённых, которых будут посещать. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему пока не состоялось посещение заключённых в России украинцев.
В Кремле рассказали о работе омбудсменов России и Украины над посещением заключённых
  • РИА Новости

«Идёт верификация списков. Кроме того, насколько нам известно, омбудсмены обсуждают, как они будут посещать — синхронно, несинхронно», — сказал он журналистам.

По его словам, эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается. Кроме того, отметил Песков, были накладки с перемещениями из-за погодных условий.

«В общем, этот процесс достаточно нелёгкий, но работа по нему ведётся», — заверил пресс-секретарь.

18 июня состоялась встреча Москальковой и Денисовой. По её итогам они утвердили «дорожную карту» посещения заключённых.

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