В Кремле рассказали о работе омбудсменов России и Украины над посещением заключённых
- РИА Новости
«Идёт верификация списков. Кроме того, насколько нам известно, омбудсмены обсуждают, как они будут посещать — синхронно, несинхронно», — сказал он журналистам.
По его словам, эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается. Кроме того, отметил Песков, были накладки с перемещениями из-за погодных условий.
«В общем, этот процесс достаточно нелёгкий, но работа по нему ведётся», — заверил пресс-секретарь.
18 июня состоялась встреча Москальковой и Денисовой. По её итогам они утвердили «дорожную карту» посещения заключённых.