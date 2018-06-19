Омбудсмены России и Украины утвердили «дорожную карту» посещения заключённых

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова утвердили «дорожную карту» по посещению заключённых.
Омбудсмены России и Украины утвердили «дорожную карту» посещения заключённых
  • © Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

«Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договорённостей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить «дорожную карту», основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений», — говорится в сообщении пресс-службы российского омбудсмена. 

По её словам, они обменялись списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы. Москалькова пояснила, что омбудсмены обратились с письмами о взаимном посещении четырёх заключённых по выбору каждой стороны.

18 июня состоялась встреча Москальковой и Денисовой. В частности, они обсудили дату посещения арестованного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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