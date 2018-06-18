Москалькова обсудила с украинской коллегой дату посещения Вышинского
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«Конкретную дату мы обсуждали», — сказала Москалькова.
Она отметила, что у неё есть полная информация о состоянии Вышинского, которого ранее в СИЗО посетила Денисова.
«Я лично была в камере у Кирилла Вышинского. Он содержится в камере, где пять человек, в достаточно нормальных условиях, соответствующих всем нормам содержания, в камере есть душ с круглосуточной горячей водой. Никаких жалоб он не высказал», — сказала украинский омбудсмен.
По её словам, Вышинский высказал желание встретиться в том числе и с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
Ранее Москалькова рассказала об итогах встречи со своей украинской коллегой. Она отметила, что в результате началась выработка «дорожной карты» посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Обыск продолжался более восьми часов. Вышинского задержали, а позднее арестовали на два месяца.