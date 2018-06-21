Украинский омбудсмен заявила об отмене запрета на въезд Москальковой на Украину
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Об этом информирует «Громадське» со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.
«У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым», — заявила Денисова.
Она добавила, что лично просила об этом Порошенко, и украинский президент выполнил эту просьбу.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с украинским коллегой вопрос посещения омбудсменами двух стран россиян, содержащихся в заключении на Украине, и украинских заключённых в России.