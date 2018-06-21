Украинский омбудсмен заявила об отмене запрета на въезд Москальковой на Украину

Президент Украины Пётр Порошенко снял запрет на въезд на Украину уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Об этом информирует «Громадське» со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

«У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым», — заявила Денисова.

Она добавила, что лично просила об этом Порошенко, и украинский президент выполнил эту просьбу.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с украинским коллегой вопрос посещения омбудсменами двух стран россиян, содержащихся в заключении на Украине, и украинских заключённых в России.