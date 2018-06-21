В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Порошенко
- РИА Новости
Отмечается, что с учётом прошедшей в июне встречи министров иностранных дел в «нормандском формате» обсуждались вопросы урегулирования ситуации на Украине.
«С российской стороны подтверждена безальтернативность «комплекса мер» 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы и «нормандской четвёрки», — говорится в сообщении.
Как отметили в Кремле, Путин выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Донбассе, а также ростом числа жертв среди мирного населения.
«Затронута также тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских — в России», — подчёркивается в сообщении.
Также главы государств обсудили реализацию предложения России по учреждению миссии ООН на Украине.
Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Ранее в пресс-службе президента Украины заявили, что Порошенко и Путин провели телефонные переговоры.