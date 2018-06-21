В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Порошенко

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Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора затронули ситуацию в Донбассе и «тематику обмена удерживаемыми лицами». Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Порошенко
  • РИА Новости

Отмечается, что с учётом прошедшей в июне встречи министров иностранных дел в «нормандском формате» обсуждались вопросы урегулирования ситуации на Украине.

«С российской стороны подтверждена безальтернативность «комплекса мер» 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы и «нормандской четвёрки», — говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, Путин выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Донбассе, а также ростом числа жертв среди мирного населения.

«Затронута также тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских — в России», — подчёркивается в сообщении.

Также главы государств обсудили реализацию предложения России по учреждению миссии ООН на Украине. 

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Ранее в пресс-службе президента Украины заявили, что Порошенко и Путин провели телефонные переговоры

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