Порошенко провёл телефонный разговор с Путиным
- РИА Новости
Отмечается, что Порошенко во время беседы «призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах».
«Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключённым», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что также была отмечена «важность активизации работы в нормандском формате» с целью согласования концепции развёртывания в Донбассе миссии ООН.
9 июня два президента также провели телефонные переговоры.