Порошенко провёл телефонный разговор с Путиным

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Украинский лидер Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы Украины.
Порошенко провёл телефонный разговор с Путиным
  • РИА Новости

Отмечается, что Порошенко во время беседы «призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах».

«Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключённым», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что также была отмечена «важность активизации работы в нормандском формате» с целью согласования концепции развёртывания в Донбассе миссии ООН.

9 июня два президента также провели телефонные переговоры

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