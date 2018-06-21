Порошенко провёл телефонный разговор с Путиным

Украинский лидер Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы Украины.

Отмечается, что Порошенко во время беседы «призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах».

«Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключённым», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что также была отмечена «важность активизации работы в нормандском формате» с целью согласования концепции развёртывания в Донбассе миссии ООН.

9 июня два президента также провели телефонные переговоры.