Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила установить на Украине парламентскую форму правления канцлерского типа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа», — сказала она.

Данную идею она озвучила во время выступления на форуме «Новый курс Украины».

Глава «Батькивщины» уточнила, что парламентская форма правления доказала свой приоритет в странах с высоким уровнем жизни населения.

Ранее стало известно, что во время выступления Тимошенко на форуме неизвестный мужчина разделся прямо перед ней на сцене.