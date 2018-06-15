Тимошенко предложила установить на Украине парламентскую форму правления канцлерского типа
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа», — сказала она.
Данную идею она озвучила во время выступления на форуме «Новый курс Украины».
Глава «Батькивщины» уточнила, что парламентская форма правления доказала свой приоритет в странах с высоким уровнем жизни населения.
Ранее стало известно, что во время выступления Тимошенко на форуме неизвестный мужчина разделся прямо перед ней на сцене.