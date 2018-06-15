На Украине мужчина разделся перед Тимошенко во время её выступления

В Киеве неизвестный мужчина разделся перед главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко во время её выступления на форуме «Новый курс Украины».

Об этом сообщает NewsOne.

Отмечается, что он поднялся на трибуну и вручил ей букет цветов, после чего признался в любви и попросил сохранить европейский курс Украины.

«Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу», — сказал он.

После чего почти сразу оголил свой торс, одновременно выразив надежду, что Тимошенко выполнит свои обещания.

Отмечается, что на спине мужчины была нанесена трудноразличимая надпись.

В мае 2017 года неизвестный мужчина с флагом Австралии выскочил на сцену и снял с себя штаны во время выступления украинской певицы Джамалы в ходе голосования на Евровидении в Киеве.