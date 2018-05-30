Савченко решила прервать голодовку

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко приняла решение прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы на полиграфе.
Савченко решила прервать голодовку
  • © AFP

Об этом сообщается на странице депутата в Facebook.

«В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе «правды», Надеждой Савченко принято решение прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы», — указывается в заявлении.

Отмечается, что сторона защиты готовит соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования на полиграфе в государственном экспертном учреждении Украины.

Указывается, что 30 мая стало 69 днём голодовки депутата.

Ранее Шевченковский районный суд Киева продлил срок заключения под стражей арестованной по подозрению в подготовке терактов на Украине Савченко.

14 мая Савченко заявила, что продолжит голодовку из-за того, что «в тюрьме невкусно кормят».



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