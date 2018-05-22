Адвокаты Савченко заявили о готовности более 50 человек взять её на поруки

Защита депутата Верховной рады Надежды Савченко заявила, что более 50 человек изъявили желание взять арестованного парламентария на поруки.

Об этом сообщает NewsOne.

По словам юристов Савченко, среди готовых взять её на поруки, в частности, депутат Виталий Куприй и бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин.

«51 человек изъявил желание взять Надежду Савченко на поруки. Среди них — народный депутат Виталий Куприй, бывший судья Конституционного суда Шишкин Виктор Иванович, Савченко Вера Викторовна», — заявили юристы в рамках рассмотрения Апелляционным судом жалобы на решение о продлении срока её содержания в СИЗО.

В связи с данным предложением судья, ведущий дело Савченко, указал, что «взять человека на поруки вправе лицо, имеющее какие-то выдающиеся заслуги».

Уточняется, что в итоге суд решил отклонить жалобу защиты депутата относительно её содержания под стражей и оставить её под арестом до июля.

Ранее Шевченковский районный суд Киева продлил срок заключения под стражей арестованной по подозрению в подготовке терактов на Украине Савченко.