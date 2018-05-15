Суд в Киеве продлил на два месяца арест Савченко

Шевченковский районный суд Киева продлил срок заключения под стражей арестованной по подозрению в подготовке терактов на Украине Надежды Савченко.

Об этом сообщает УНН.

«Суд постановил: ходатайство старшего следователя прокурора о продлении срока содержания под стражей удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля 2018 года», — говорится в решении суда.

Ранее Савченко попросила предоставить ей бесплатного адвоката.

Она также заявила о намерении продолжить голодовку из-за невкусной еды. Вера Савченко также рассказала, что её сестра уже похудела в тюрьме 17 кг.