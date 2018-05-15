Суд в Киеве продлил на два месяца арест Савченко

Короткая ссылка
Шевченковский районный суд Киева продлил срок заключения под стражей арестованной по подозрению в подготовке терактов на Украине Надежды Савченко.
Суд в Киеве продлил на два месяца арест Савченко
  • globallookpress.com
  • © Ovsyannikova Yulia

Об этом сообщает УНН.

«Суд постановил: ходатайство старшего следователя прокурора о продлении срока содержания под стражей удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля 2018 года», — говорится в решении суда.

Ранее Савченко попросила предоставить ей бесплатного адвоката.

Она также заявила о намерении продолжить голодовку из-за невкусной еды. Вера Савченко также рассказала, что её сестра уже похудела в тюрьме 17 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных