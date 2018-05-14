Савченко попросила предоставить ей бесплатного адвоката

Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко заявила, что отказалась от всех своих адвокатов, и попросила предоставить ей бесплатного.

Об этом она сказала во время заседания Шевченковского районного суда Киева.

«Мне непонятны публичные заявления моих адвокатов. Я считаю, что адвокаты не имеют права настраивать своего подзащитного против его родственников», — цитирует Интерфакс-Украина Савченко.

Отмечается, что в настоящее время в заседании объявлен технический перерыв.

11 мая адвокаты Савченко заявили, что больше не будут представлять её интересы.